6月4日、フリーアナウンサーの皆藤愛子がInstagramを更新。ミニスカートにノースリーブシャツ姿を公開し、42歳の変わらぬ美貌にファンからは感嘆の声が相次いでいる。《お知らせ写真はカレンダー6月のオフショットです》などとつづられた投稿では、素足にデニムのミニスカート、オフホワイト系のノースリーブシャツ姿のショットが2枚、添られていた。『皆藤愛子 2026年カレンダー』は2025年11月に発売され、販売サイトなどをみ