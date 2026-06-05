6月4日、フリーアナウンサーの皆藤愛子がInstagramを更新。ミニスカートにノースリーブシャツ姿を公開し、42歳の変わらぬ美貌にファンからは感嘆の声が相次いでいる。

《お知らせ 写真はカレンダー6月のオフショットです》などとつづられた投稿では、素足にデニムのミニスカート、オフホワイト系のノースリーブシャツ姿のショットが2枚、添られていた。

『皆藤愛子 2026年カレンダー』は2025年11月に発売され、販売サイトなどをみると、現在、品切れ中となっている。

2026年1月に42歳となった皆藤だが、年齢をまったく感じさせない姿に、コメント欄にはファンから《変わらないなぁ》《女子大生かと思った》《愛子さんは一体いつになったら歳をとるんだろう?》など、驚きの声が寄せられている。芸能記者が言う。

「皆藤さんは早稲田大学第一文学部在学中の2005年、『めざましテレビ』（フジテレビ系）のお天気キャスターとしてデビューしました。2007年3月の大学卒業後もフリーアナとして活動を続け、お天気キャスターとしての地位を確固たるものにしました。その人気ぶりから、2011年4月からは『めざましどようび』（フジテレビ系）のMCを3年間、担当するなど情報番組のキャスターとしての経験も積みました。現在は、『ゴゴスマ〜GOGO!Smile!〜』（CBCテレビ・TBS系）、『BSイレブン競馬中継』（BS11）などに出演しています」

皆藤は2026年2月、16年ぶりとなる3rd写真集『grazing』を発売したことが大きな話題となったが、その際の本誌「Smart FLASH」のインタビュー（2026年2月21日）では「筋トレが趣味で15年間続けている」と明かし、2026年の目標をこう答えていた。

「アナウンサーとしては、まわりの方をサポートすること、競馬番組では熱く、かつ冷静に予想することで、みなさんのお役に立つこと。競馬を好きになってもらうこと! プライベートでは、規則正しい生活をすること。夜中のポテチはやめること。筋トレを週2から週3にして、強度をあげること。あと温泉が大好きなので、勉強したいです。仕事でもプライベートでもどちらも引き続き、行ったことのない場所に行ったり、ワクワクする挑戦をしたりしていきたいです!」

皆藤が若さと美貌を保ち続けているのは、15年間続けている趣味の「筋トレ」の成果かもしれない。