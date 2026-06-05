お世話になっている人に感謝の気持ちを伝える、夏の挨拶「お中元」。今年も商戦が始まり、岡山市北区の百貨店には特設売場が設けられました。 【写真を見る】“定番の贈り物”から“自分へのご褒美”まで約1600点今年も「お中元商戦」スタート【岡山】 岡山県産のはちみつと広島県産のレモンを使ったゼリーや、 夏の贈り物の定番、清水白桃など。 天満屋オリジナルのギフトT‐Selection（ティー・セレクシ