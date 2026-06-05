6月4日、フリーアナウンサーの森千晴が自身のInstagramを更新。パツパツの白Tシャツで “美デコルテ” あらわなショットを披露し、ファンから歓声があがっている。《シドニー コアラって何でこんなにかわいいんだろう… シドニーの街が湾越しに見えたて綺麗だった》（※原文ママ）とつづり、ジーンズに白Tシャツとブルーのカーディガン、サングラスを頭にかけた自身のショットやコアラの写真、シドニーの街の写真などを添えた。