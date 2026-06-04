近年、首都圏を中心に中学受験に挑戦する子どもが増えており、競争が激化しています。ネット上では「子どもにより良い教育を受けさせたい」「地元の公立中学校が荒れている」「子どもが小学校で友達とうまくいっていない」などの理由で中学受験をさせようか迷っている人は多いようです。【豆知識】知らない人は多い…これが「中学受験」の意外なメリット＆デメリットです！中学受験をする場合、小学3年の2月から勉強を始めるの