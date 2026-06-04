クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン（東京都渋谷区）のドーナツチェーン「クリスピー・クリーム・ドーナツ」が、年に一度の「ナショナルドーナツデー」を記念して、人気商品「オリジナル・グレーズド」を1個無料プレゼントするキャンペーンを6月5日限定、全店舗で実施します。【えー！】無料配布されるドーナツがコレです！おいしそう！米国発祥の「ナショナルドーナツデー」は、毎年6月の第一金曜日に祝われる記念日