台風による大雨で床上浸水の被害が出た阿南市上大野町では、6月4日も住民が後片付けに追われました。阿南市によりますと、上大野町では3軒の民家で床上浸水が発生。室内の土壁が激しく崩れ、中の骨組みがむき出しになっている場所もあり、被害の爪痕を深く残しています。住民らは濡れて使えなくなった畳や家具を外へ運びだしたり、溜まった泥をスコップで搔き出すなど、懸命な作業を続けていました。阿南市の一部地域には警