【PS5：バージョン：26.04-13.40.00】 6月4日 配信開始 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは6月4日、プレイステーション 5（PS5）の新たなシステムソフトウェア「バージョン：26.04-13.40.00」の配信を開始した。 今回のアップデートでは、システムソフトウェアの動作安定性を改善。なお、PS5のシステムソフトウェアは自動でアップデートされ