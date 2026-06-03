キャンピングカーレンタル事業を行うキャンピングカーが運営する「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター(以下、Japan C.R.C.)」が、5月27日(水)、新たな拠点として「大阪伊丹空港キャンピングカーレンタルセンター(以下、大阪伊丹空港C.R.C.)」を開設。伊丹空港・新大阪駅へのキャンピングカーレンタル配車で、新幹線・飛行機からのスムーズな乗り継ぎを実現する。「Japan C.R.C.」について「Japan C.R.C.」は、東京キャンピ