TOMOOの新曲「大人になったら」が、7月31日公開の『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』の主題歌を務めることが決定した。『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』は、『映画クレヨンしんちゃん』シリーズの33作目として、7月31日に公開予定。秋田県の夏の風物詩・大曲の花火大会を楽しみに、ひろしの故郷である秋田へ帰省することになった野原家が、“妖怪の国”に迷い込み、どこか