V系バンド・天照が、7年ぶりとなる新作ミニアルバム＆DVD『天翔魂響物語（あまかけるたまゆらものがたり）』を6月5日（金）に発売する。今作には、CDに「蒼き狼は天を翔ける」「地球の子」「五つの海の物語」「刻の絆」「未来讃頌」「輪廻転生」の全6曲を収録。DVDには「蒼き狼は天を翔ける」「未来讃頌」「刻の絆」3曲の映像作品が収められる。『天翔魂響物語（あまかけるたまゆらものがたり）』は、地球上に生きるすべての生命の