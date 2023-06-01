【Amazon：HUAWEI スマートウォッチ】 期間：6月4日0時～6月11日23時59分 HUAWEI WATCH FIT 4 Pro（ブラック） Amazonにて、HUAWEIのスマートウォッチが特別価格で販売されている。期間は6月11日23時59分まで。 今回、約1.82インチのAMOLEDディスプレイを搭載した約30.4gの薄型軽量設計モデル「HUAWEI WATCH FIT 4 Pro」単体のほか、「HUAWEI WATCH FIT 4 Pro」と体組成