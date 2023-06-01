HUAWEI WATCH FIT 4 Pro（ブラック）

Amazonにて、HUAWEIのスマートウォッチが特別価格で販売されている。期間は6月11日23時59分まで。

今回、約1.82インチのAMOLEDディスプレイを搭載した約30.4gの薄型軽量設計モデル「HUAWEI WATCH FIT 4 Pro」単体のほか、「HUAWEI WATCH FIT 4 Pro」と体組成計「HUAWEI Scale 3 Bluetooth Edition」のセットや、アルミニウム合金を採用し約1.82インチのAMOLEDディスプレイを搭載した「HUAWEI WATCH FIT 4」と体組成計「HUAWEI Scale 3 Bluetooth Edition」のセットなどがラインナップ。体組成計「HUAWEI Scale 3 Bluetooth Edition」は「HUAWEI Healthアプリ」とBluetooth接続し、体重、体脂肪率、骨格筋量の変動推移をグラフで確認できる。期間中、それぞれ割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

【体組成計セット】HUAWEI WATCH FIT 4 Pro ブルー

HUAWEI WATCH FIT 4 パープル+HUAWEI Scale 3 Bluetooth Edition フロスティホワイト