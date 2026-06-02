酒田市の離島・飛島と酒田港を結ぶ定期船が故障している影響で島内の宿泊施設の利用客が激減しています。こうした中、酒田市は、島内の宿泊施設を対象に、緊急支援に乗り出す方針を固めました。ことし3月に定期船「とびしま」のエンジンが故障し代わりの船での運航が続く問題で、島内の宿泊施設9か所の利用客が激減しています。酒田市が行った聞き取り調査の結果、ことし4月、1か月間の宿泊客数は去年の同じ時期と比較して、5割か