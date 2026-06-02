山形県内の公立学校で昨年度に認知されたいじめの件数はおよそ1万2000件で、4年ぶりに増加したことが分かりました。県は「相談しやすい環境が醸成されつつある」と分析しています。これは、2日に開かれた「県いじめ問題対策連絡協議会」で明らかにされたものです。県教育委員会は、いじめの早期把握や解決につなげようと、年2回、県内の公立学校に対し、いじめに関するアンケートを実施しています。それによりますと、昨年度