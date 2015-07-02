犬山 紙子は日本のブロガー、コラムニスト、エッセイスト。大阪府出身、1981年12月28日生まれ。
女性自身
今春に都内から横浜市に移住したといワーママのSNS投稿を紹介
ABEMA TIMES
「モンスターハンター」「桃太郎電鉄」「ゲーム音楽SP」が三夜連続で放送
GAME Watch
「褒めてるつもりになってる人がそこそこいるの絶望だよね……」と投稿
スポニチアネックス
犬山紙子氏は12日の「スッキリ」で、内部告発がなかった場合を懸念
犬山氏は最終話公開前に「100日目」の2次創作を披露し、これに批判が噴出
Techinsight
作者本人は感心していたが、作者の前で2次創作を公開したことが炎上
日刊スポーツ
「重大事件の可能性がある」と言われ、車内で警官から事情聴取を受けたそう
J-CASTニュース
「コスト」に対する見返り要求が生まれる土壌になる気がする、と指摘
東スポWEB
エッセイストの犬山紙子氏は16日、Twitterで反対活動のチラシを添付し投稿
デイリースポーツ
「嬉しいのと、『どうしよう』という感情とでごちゃまぜ」と心境を告白
オリコンニュース
相手とのコミュニケーションだと捉えているか捉えていないかの差だという
日刊SPA!
「死にたいって書いてるのに何で対応がこんなにおかしいんだろう」と犬山氏
トピックニュース
埼玉のイメージについて「ださいたまって呼ばれちゃうみたいな？」と犬山氏