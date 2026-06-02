V9戦士の柴田勲氏が振り返る、長嶋茂雄さんの思い出“ミスタープロ野球”こと長嶋茂雄さんが死去してから、6月3日で1年となる。1965年からの9連覇に主力として貢献し、スイッチヒッター初の通算2000安打、セ・リーグ最多となる通算579盗塁をマークした柴田勲氏（82歳）は、長嶋さんの8歳年下の後輩だ。「あの長嶋さんがいないのか……。亡くなられて、もう1年経つのか。時が過ぎるのは早いねぇ」。“赤い手袋”の愛称で親しまれた