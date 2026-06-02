【漫画】吠えまくる放浪犬を引き取ったが？【漫画】「このままだと殺処分に…」→号泣本編をイッキ読みある日、知り合いの保護団体から「放浪犬を一時的に預かってほしい」と連絡が入った。「吠えるし噛むしで、このままだと殺処分の可能性も」という。「とりあえず2日間だけ」と引き受けたが、迎えに行くと犬はケージから脱走し、周囲は一面血だらけだった。ヨシモフ郎(@yosimofurou)さんが出会った放浪犬との交流を描いた「茶々