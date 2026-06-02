娘の友だちは放置子？【漫画】「娘の友だちは放置子？」の本編をイッキ読みエェコ(@nakiri_aik)さんが描く漫画「娘の友だちは放置子？」が、SNSで大きな注目を集めている。自身の体験や読者の提供情報をもとにした本作は、日常の隣に潜む「放置子」という問題に鋭く切り込んでいる。■窓から侵入し冷蔵庫を勝手に開ける娘の友だちは放置子？_P001-184【再校3】-119娘の友だちは放置子？_P001-184【再校3】-120娘の友だちは放置子？