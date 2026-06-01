女性社員の支援や働き方改革に積極的に取り組んでいるとして、光市の総合建設コンサルティング企業が全国の若手知事でつくる団体から表彰されました。県庁を訪れたのは巽設計コンサルタントの光井謙二社長、それに「ノー残業デー」の看板を持った、その名も「ノー残業仮面」です。全国の若手知事24人が子育て支援や働き方改革を先進的に取り組む企業を表彰する「将来世代応援企業賞」で、「巽設計」は優秀賞に選