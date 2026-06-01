6月1日は、1950年に電波法と放送法などが施行された「電波の日」です。これを記念して、情報通信の発展に貢献した個人や団体が表彰されました。きょう（1日）は、電波の日と情報通信月間を記念した式典が開かれました。式では、電波の利用や情報通信の発展に貢献した個人2人と13団体が表彰され山口県関係では山口大学の村田英一教授が表彰されました。村田教授は、エフエム放送において同じ周波数を利用した放送波中継による同期放