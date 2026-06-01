ESSEonlineに掲載された記事のなかから、6月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！現在75歳、エッセイストの小笠原洋子さんは、高齢者向け3DKの賃貸団地にひとり暮らし。ケチでも豊かな暮らしをモットーに、長年「1日の予算1000円」を実践しています。年金額は月4万円。今回、45歳で会社勤めを辞めフリーランスに転身した小笠原さんの仕事遍歴と、ものをムダにせず節約を楽しみながら生きるコツを伺いました。※ 記事の初出