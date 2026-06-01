酒田市でユニークな活動を行う地域おこし協力隊員が3人新たに着任し、1日、委任状交付式が行われました。新たに酒田市の地域おこし協力隊員に着任したのは、宮城県出身の坂本珠実さん（18）、長野県出身の前沢響さん（27）、宮城県出身の大浦静佳さん（32）の3人です。この春高校を卒業した坂本さんは、現在たった1人になった「酒田舞娘」の見習いとして舞踊の稽古に励み、1日から小蝶の名で舞娘デビューです。坂本珠