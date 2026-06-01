酒田市でユニークな活動を行う地域おこし協力隊員が3人新たに着任し、1日、委任状交付式が行われました。



新たに酒田市の地域おこし協力隊員に着任したのは、宮城県出身の坂本珠実さん（18）、長野県出身の前沢響さん（27）、宮城県出身の大浦静佳さん（32）の3人です。

この春高校を卒業した坂本さんは、現在たった1人になった「酒田舞娘」の見習いとして舞踊の稽古に励み、1日から小蝶の名で舞娘デビューです。





坂本珠実さん「きょうから正式に舞娘さんとして活動できることに緊張もありますがすごく楽しみで一生懸命頑張って行きたい」前沢さんは、飛島で天然記念物のウミネコの繁殖地を守るため野良猫を保護し、譲渡につなげるなど保護猫活動を行います。前沢響さん「飛島に住んでいるネコとウミネコのバランスが崩れてしまっているということで対策のため任用いただいた。誠心誠意つとめていきたい」そしてフリーのイラストレーター、大浦さんは、飛島などを題材にGEOCOMIXと呼ばれる「ここでしか読めないマンガ」の制作で商品やサービスを開発するプロジェクトを行います。大浦静佳さん「酒田市は歴史も深く魅力的な所がたくさんあるまちで、アニメーターや漫画家、クリエーターがたくさんいらっしゃいますので一緒にこの地域を盛り上げていきたい。」これから3人は、舞娘・保護猫・マンガの3つの分野で酒田を盛り上げます。