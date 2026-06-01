ロッテ「パイの実」が贈る「パイの実 おしの森プロジェクト」の第2弾として、ブランド史上初となるアニメ化が決定しました。主演声優は小林由美子さんと引坂理絵さんが務めます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】1979年に販売を開始した「パイの実」。その世界観はこれまで、パッケージや絵本などでも親しまれてきました。「パイの実 おしの森プロジェクト」はその「パイの実の森」（＝おしの森）の世界観の