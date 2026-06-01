「パイの実」ブランド初アニメ化　全8話のオリジナル作品始動

ロッテ「パイの実」が贈る「パイの実 おしの森プロジェクト」の第2弾として、ブランド史上初となるアニメ化が決定しました。主演声優は小林由美子さんと引坂理絵さんが務めます。

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1979年に販売を開始した「パイの実」。その世界観はこれまで、パッケージや絵本などでも親しまれてきました。

「パイの実 おしの森プロジェクト」はその「パイの実の森」（＝おしの森）の世界観の解像度をさらに高めるべく、始まったもの。

現代の推し活文化と掛け合わせた同プロジェクトは、第1弾にて「おしの森」を舞台にした4コマ漫画を公式Xにて連載。そのほかグッズ、LINEスタンプなど多面的に展開されました。

そして第2弾となる今回は、ブランド史上初となるアニメ化が決定。「おしの森」で繰り広げられる、リスの「パイル」と「ロクシー」ら愛すべきキャラクターたちの物語が、6月4日より、ロッテ公式YouTubeチャンネルにて公開されます。

「ドラえもん」や「クレヨンしんちゃん」などの国民的作品を多く手掛けるシンエイ動画と豪華クリエイター陣が強力なタッグを組んだ、オリジナルアニメーションです。

「パイの実」の布教を担うリス・パイルを演じるのは、「クレヨンしんちゃん」野原しんのすけ役などで知られる声優・小林由美子さん。

「パイの実」の“64層”にこだわるリス・ロクシーを演じるのは「HUGっと！プリキュア」キュアエール役などで活躍する引坂理絵さん。そのほか実力派の声優陣が脇を固めます。

また、アニメ公開を起点に「パイの実 沼化計画」も始動。

アニメでも起用予定の楽曲「パイしか勝たん！推しの森活」が6月4日にApple Music、Spotifyなどで配信開始するほか、カラオケパセラの対象店舗での体験型コラボの実施、「おしの森」の住人たちのグッズ発売、TOHOシネマズでのアニメ告知動画の放映など、多方面から世界観を楽しめる企画となっています。

オリジナルアニメーション「パイの実 おしの森へようこそ！」は、6月4日よりロッテ公式YouTubeチャンネルにて公開開始。毎月1話ずつ、全8話の予定です。

（C）LOTTE

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026060106.html