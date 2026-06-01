5年前に閉館した南陽市内の温泉保養施設「ハイジアパーク南陽」の今後の利活用を検討するための事業費などを盛り込んだ補正予算案が1日、開会した南陽市議会の6月定例会に上程されました。白岩孝夫南陽市長「補正の主な内容は旧ハイジアパーク南陽跡地活用検討事業費を追加」南陽市で営業していた「ハイジアパーク南陽」は1992年に温泉保養施設としてオープン。2019年度までの27年間でおよそ441万人が訪れ