fripSideが、通算11枚目となるオリジナルアルバム『infinite Resonance 4』を2026年夏にリリースすることを発表した。さらに、9月21日からは同アルバムを冠した東名阪ホールツアーも開催される。fripSideは、2025年から2026年にかけて開催されたPhase3初となるホールツアーを全公演ソールドアウトさせ大成功に収めた。その他、国内外の大型アニソンフェスへも精力的に出演している。新作オリジナルアルバムのリリースは2024年以来