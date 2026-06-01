松屋フーズ（東京都武蔵野市）の牛丼チェーン「松屋」が、新商品「溢（あふ）れる3種の濃厚チーズINハンバーグ」を6月2日午前10時に販売開始します。【写真】全然、味が違いそうな「うまトマソース」！バリエーションが12種類も！どれも、おいしそう！新商品は、濃厚なコクの3種のチーズを詰め込んだハンバーグが楽しめる一品。ソースは王道の「デミソース」と、ニンニクのうまみがクセになる「うまトマソース」の2種類か