きょう（月）は、台風６号が発達しながら強い勢力で沖縄本島に接近する見込みで、警報級の大雨や暴風、高潮に厳重に警戒してください。夕方に沖縄本島に最接近する見通しで、午後に雨風が強まり、瞬間的に５０メートルを超える暴風や1時間に７０ミリ以上の非常に激しい雨が予想されています。あす（火）には、九州南部など西日本で雨の範囲が広がるでしょう。特に風が吹きつける太平洋側の南東斜面で雨の量が増える見込みです。そ