山形県アマチュア将棋界の頂点を争う「山形県将棋最強戦」が5月31日、山形市で開かれ、盤上で熱い戦いが繰り広げられました。山形新聞・山形放送が主催する「第34回県将棋最強戦」には、2026年の「県将棋アマ名人戦」と「県将棋選手権大会」で、上位に入った21歳から39歳までの8人が出場しました。出場した選手たちは熟考しながら一手一手に神経を集中させ、盤上で静かな熱戦を繰り広げていました。大会は総当たり戦で行われ、対局