31日午後3時40分に発走競馬の祭典、G1・日本ダービーは31日、東京芝2400メートルで争われる。30日にJRAから発表された前日最終オッズに、ファンの注目が集まった。3歳牡馬18頭が集った大一番。前日最終オッズで1番人気に支持されたのは、2冠を狙う皐月賞馬ロブチェン（杉山晴）で2.9倍となった。2番人気は皐月賞2着のリアライズシリウス（手塚久）で6.2倍。ダービー史上最多7勝目を狙う武豊が騎乗するゴーイントゥスカイ（上