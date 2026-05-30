小久保監督が言及■ソフトバンク 4ー2 広島（30日・みずほPayPayドーム）ソフトバンクの山本恵大外野手が30日、みずほPayPayドームで行われた広島戦で途中交代した。試合後、小久保裕紀監督は交代理由について「脳震とうの疑い」と説明した。3回2死二塁の第2打席。山本恵は投手へのボテボテのゴロを放ち、一塁へ全力疾走した。広島・森下の送球が逸れ、内野安打に。その直後直後、一塁ベース上で本多コーチが心配そうに声をか