未査読論文リポジトリ・arXivが、AIを使った粗雑な論文を提出した研究者に厳しいペナルティを与える意向を示しました。このarXivの動きについてアデレード大学の教育学者であるヴィトミル・コヴァノヴィッチ教授が私見を述べています。A key science publishing platform is cracking down on AI slophttps://theconversation.com/a-key-science-publishing-platform-is-cracking-down-on-ai-slop-283136arXivのコンピュータサイエ