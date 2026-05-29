5月30日は「ごみゼロの日」です。これに合わせて鶴岡市で29日、住民たちが海岸に漂着したごみを拾う環境美化活動が行われました。この活動はごみ拾いを通して、世界的な課題となっている海洋ごみについて考えてもらおうと、鶴岡市が5月30日の「ごみゼロの日」に合わせて毎年行っています。ことしは鶴岡市民などおよそ230人が参加し、由良海水浴場の砂浜に落ちているごみを拾いました。市民「なんですかねこれ。大きい。砂の中に埋