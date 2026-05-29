小国町の山あいに住む全寮制の高校生たちが田植えなどを行う授業が28日、行われました。地元の農家を手伝った生徒たちは自分の手で苗を植える大変さや楽しさを学びました。小国町の基督教独立学園高校に通う生徒たち5人が訪れたのは、学校の近くに住む野崎奈都子さんの田んぼです。野崎奈都子さん「植えた時には土をしっかり寄せてこの後水を入れた時に苗が倒れないように」野崎さんの田んぼでは、自分の生活の中でコメづくりを行