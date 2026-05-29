毎週土曜23時45分から放送中、アニメ『MAO』第9話「華紋」のあらすじと先行カットが公開された。また、『TVアニメMAO』放送開始記念商品「日本画風クリエイターズアート」の受注が受け付け中。描き下ろしを担当した雪駄のインタビューも公開された。『うる星やつら』『めぞん一刻』『らんま 1／2』『犬夜叉』『境界の RINNE』など、大ヒット作を生み出し続ける高橋留美子の最新作『MAO』。2019年より『週刊少年サンデー』（小学館