【FenderJAPAN TL-STD】（兵庫県蒲焼さん太郎17歳）1つ歳を取りました、蒲焼さん太郎です。No.2003の兄貴から返せと催促されているギターを紹介いたします。PUセレクターのノブとボリュームノブが脱落したため、演奏中に触れるのはトーンのみです。ほぼいじらないのであまり困っていません。このテレは少しパワーのある音がします。しかし、テレキャス特有の金属感もあります。とても気持ちいいです。向井秀徳的な音もアベフト