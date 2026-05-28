“ハピクリ”こと HAPPY CREATORS が、3rd シングルをリリースする。本作は、新曲「はっぴーチャンス!!」と、神宿が2019 年に発表しTikTok を起点にヒットを続けている「グリズリーに襲われたら♡」のカバーを両A面で収録した1枚。CD発売日は6月30日(火)で、これに先駆けて「グリズリーに襲われたら♡」を6月9日(火)よりサブスクリプションサービスにて先行配信する。3rd Single(両 A 面)「はっぴーチャンス!! / グリズ