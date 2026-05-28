山形県内で山菜採りの男性がクマに襲われて死亡するなど、クマに対する警戒が呼びかけられています。こうした中、28日、河北町の小学校でクマの出没を想定した避難訓練が行われました。「ただいま学校の近くにクマが出たという知らせがありました」クマの出没を想定した避難訓練は河北町の西里小学校が学校として初めて実施したもので、児童全員が、2階に集合し保護者が迎えに来るまでの流れを確認しました。この小学校の学区内で