世界で初めてとなるこめ油由来のバイオディーゼル燃料が、山形空港の作業車両に使われることになり、28日、その実証の様子が公開されました。CO2排出量削減に期待されます。今回製造されたバイオディーゼル燃料です。こめ油の製造工程で発生する「米糠脂肪酸」と呼ばれる副産物が原料で、東北大学が資源循環事業として開発した独自の技術と燃料製造会社などが連携して製造。こめ油由来のバイオディーゼル燃料は