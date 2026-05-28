株式会社ビーケー・ジャパンは、2026年5月29日（金）より、直火焼きの100％ビーフパティ4枚、コクのあるチェダーチーズ4枚に香ばしい刻みベーコンを使用した、コク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」で仕上げた超大型バーガー『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』を（総カロリー1,615kcal*1 総重量545g*2）を期間・数量限定で新発売する。■総カロリー1,615kcal、総重量545gの超大型バーガーバーガーキングは