LEXUS MEETS…で斬新「“7人乗り”ミニバン」を展示レクサスは2026年5月26日に公式Xにて、東京ミッドタウン日比谷（千代田区有楽町）にあるレクサスのブランド体験型施設「LEXUS MEETS…」で、次世代フラッグシップモデル「LS Concept（LSコンセプト）」の展示を開始したと発表しました。2025年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025」に続き、都内で一般公開されるのは今回が2度目となります。【画像ギャラリー】超