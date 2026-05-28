【ドラゴンクエストモンスターズ４枯れ木の国のビアンカ・フローラ】 発売日・価格：未定 スクウェア・エニックスより発表されたプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC用新作タイトル「ドラゴンクエストモンスターズ４枯れ木の国のビアンカ・フローラ」について、キャラクター「デボラ」が登場することが明らか