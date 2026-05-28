スクウェア・エニックスより発表されたプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC用新作タイトル「ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ」について、キャラクター「デボラ」が登場することが明らかとなった。

これはRPG「ドラゴンクエスト」シリーズの生みの親である堀井雄二氏のXでのコメントで明かされたもの。堀井氏は「ビアンカ、フローラ、どちらでプレイしますか？」としたうえで、「もちろんデボラも出演しますよ」と発言。発表時に公開されたロゴ、キービジュアルではその姿はなかったが、「ドラゴンクエストⅤ」リメイク版で追加されたもう1人の花嫁候補が、「ドラゴンクエストモンスターズ４」にも登場することとなるようだ。

デボラはフローラの姉で、フローラとは正反対とも言える、強気でわがままな性格が特徴。幼少期の姿など、詳細については今後の続報に期待したい。

画像は「ドラゴンクエストV 天空の花嫁」より

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