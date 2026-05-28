Netflixにて世界独占配信される『刃牙道』第2クールの配信日が6月18日に決定。メインビジュアルが公開された。アニメ『刃牙道』は、2014年から2018年にわたり『週刊少年チャンピオン』にて、連載された板垣恵介による同名コミックを原作とし、 ”地上最強の親子喧嘩” が終結したのちの物語として展開される。現在Netflixでは『バキ』＜最凶死刑囚編＞〜『範馬刃牙』＜地上最強の親子喧嘩編＞までが世界独占全話配信中だ。その人気