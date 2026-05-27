ガールズユニット・VINIIが、音楽プロデューサー／作曲家の辻村有記を迎えた新曲「N/A」を本日5月27日にリリースした。「N/A」は、退廃的な空気感とダークな浮遊感と鋭いビートが交差する洗練された1曲。ダークな浮遊感と鋭いビートが交差し、無機質なシンセと重厚なビートが夜の空気を描き出すVINIIの世界観が色濃く表れた1曲。VINIIは今年の年末12月11日㈮にすでに初となるワンマンライブを控えており、さらには今月5月29