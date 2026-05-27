本格的なサクランボ狩りシーズンの到来です。寒河江市の観光サクランボ園で27日、開園式が行われ、招待された地元の園児たちがさっそく初夏の味覚を味わいました。真っ赤に色づいていたのは、早生品種の「紅さやか」です。例年よりも5日ほど早く食べごろを迎えました。三泉観光さくらんぼ組合渡辺正 組合長「順調です。天気も良く何よりも授粉が良かったので結実量が多く喜んでいる。去年、おととしと違い今の所作柄がいい