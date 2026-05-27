SUPER EIGHTが、8月5日(水)にEP『ダンダーラ』を発売することを発表した。今作は、来たる令和8年8⽉8⽇の“超⼋(スーパーエイト)の⽇”に向けて制作された作品。CD作品としては、2024年7月31日(水)発売のアルバム『SUPER EIGHT』以来、約2年ぶりのリリースとなり、ファン待望の作品となっている。今作には、現在放送中の第⼀興商『やっぱ、DAMやね！「やっぱ！？篇」』 CMソング「ダンダーラ」に加