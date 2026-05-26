flumpoolが、6月24日にリリースするコンセプトEP『ここからの歌』より、新曲「STAR EXTRA」を6月3日に先行配信することを発表した。「STAR EXTRA」について山村隆太（Vo）「主役になれなかった人の敗北の歌ではなく、それでも自分の光を探す歌です」とコメントしている。本日より各DSPでのストリーミング事前予約がスタートし、5月29日には山村が毎週レギュラー出演している番組であるFM802『ROCK KIDS 802 -Lisa Lit Friday-』内